В одном из банков Ижевска нашли поддельные купюры

Фото: Сергей Грачев

В одном из банков столицы Удмуртии нашли поддельные купюры. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, пятитысячная купюра поступила из магазина по продаже алкоголя в Устиновском районе, а купюра в 1000 рублей поступила с автозаправки в Первомайском районе.

Возбуждены уголовные дела по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Устанавливаются лица, которые причастны к сбыту.

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