В Удмуртии в пруду утонула 48-летняя женщина

Фото: Константин Ившин
В Удмуртии проверяют факт гибели 48-летней жительницы Воткинска. Как сообщает СУ СКР по региону, она утонула в городском пруду.
Ее тело обнаружили 19 июля. Признаков насильственной смерти не нашли. По имеющимся данным, накануне гибели женщина распивала алкоголь со знакомыми. Отдыхающие решили искупаться в пруду – для женщины этот заплыв оказался последним.
Место происшествия осмотрели, назначили судмедэкспертизу. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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