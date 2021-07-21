30-летняя водитель «четырки» в Удмуртии насмерть сбила пешехода и скрылась

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В Удмуртии в селе Грахово произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, напротив дома №58 по улице Колпакова 30-летняя женщина-водитель «ВАЗ-2114» сбила гуляющего по сельской дороге 33-летнего пешехода и скрылась с места аварии.

Мужчину увезли в больницу, там он скончался.

Личность женщины установили, она задержана. Авто забрали на спецстоянку. Ведется расследование.

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