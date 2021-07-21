Работница банка в Удмуртии украла деньги у родной матери

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В поселке Кизнер осуждена бывшая работница местного банка, которая обманом оформила 3 потребительских кредита на родную мать и тетю. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, таким образом было похищено более 800 тысяч рублей.

Установлено, что в 2018-2019 гг. женщина воспользовалась служебным положением и доступными ей персональными данными и сформировала заявку на 3 потребительских кредита. Ни мать, ни тетя не подозревали об этих махинациях.

Средства пришли на счета, к которым женщина также имела доступ. Подсудимая похитила их и истратила.

Ее осудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Кизнерского района. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с испытательным сроком на 2 года.

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