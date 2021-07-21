Предприниматель в Ижевске продал контрафактной одежды на сумму более 121 тысячи рублей

Фото: архив КП

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ижевску установили причастность 34-летнего предпринимателя к незаконному использованию чужих товарных знаков. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, ижевчанин попадается на продаже контрафактной одежды не в первый раз.

«В ходе проведения контрольной закупки в торговой точке, расположенной в торговом центре по ул. Гагарина г. Ижевска, была приобретена спортивная одежда и обувь с товарными знаками двух известных мировых брендов, имевшая признаки контрафактности. Ущерб, причиненный правообладателям, составил более 121 000 рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе прошлого года его уже привлекали к административной ответственности по этому же поводу. Повторное нарушение ведет к уголовной ответственности: дело возбуждено по по ч.1 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно). Ижевчанину грозит штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.

«Только за 1 полугодие 2021 года сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Ижевску выявлено почти 40 административных правонарушений, связанных с незаконным использованием чужих товарных знаков. К уголовной ответственности по ст.180 УК РФ привлечено 2 индивидуальных предпринимателя, неоднократно реализовывавших одежду и обувь различных мировых брендов», - отчиталась пресс-служба регионального УМВД.

Уточняется, что в целом по выявленным случаям продажи контрафактной спортивной одежды, средств связи, рыбацкого инвентаря и изделий из кожи правообладатели понесли ущерб в размере более 5 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

30-летняя водитель «четырки» в Удмуртии насмерть сбила пешехода и скрылась

Японская вилла и дом-корабль: 5 самых необычных коттеджей Ижевска на сутки