Карта распространения коронавируса на 21 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП

143 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 21 июля. 49 пациентов выздоровели. К сожалению, 3 человека скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 18 233

Глазов — 1 864

Воткинск — 1 615

Можга — 2 133

Сарапул — 1 441

Завьяловский район — 2 030

Алнашский район — 672

Балезинский район — 712

Вавожский район — 333

Воткинский район — 442

Глазовский район — 392

Граховский район — 221

Дебесский район — 316

Игринский район — 875

Камбарский район — 356

Каракулинский район — 237

Кезский район — 455

Кизнерский район — 378

Киясовский район — 273

Красногорский район — 429

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 425

Сарапульский район — 444

Селтинский район — 299

Сюмсинский район — 426

Увинский район — 1 266

Шарканский район — 618

Юкаменский район — 355

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 307

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