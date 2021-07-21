Карта распространения коронавируса на 21 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП
143 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 21 июля. 49 пациентов выздоровели. К сожалению, 3 человека скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 18 233
Глазов — 1 864
Воткинск — 1 615
Можга — 2 133
Сарапул — 1 441
Завьяловский район — 2 030
Алнашский район — 672
Балезинский район — 712
Вавожский район — 333
Воткинский район — 442
Глазовский район — 392
Граховский район — 221
Дебесский район — 316
Игринский район — 875
Камбарский район — 356
Каракулинский район — 237
Кезский район — 455
Кизнерский район — 378
Киясовский район — 273
Красногорский район — 429
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 425
Сарапульский район — 444
Селтинский район — 299
Сюмсинский район — 426
Увинский район — 1 266
Шарканский район — 618
Юкаменский район — 355
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 307
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