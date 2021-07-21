Автопарк Ижевска получил 33 новых автобуса

Фото: Амир Закиров

Сегодня, 21 июля, на площади у администрации Ижевска холдинг «Ресурс Групп» вручил генеральному директору АО «ИПОПАТ» Руслану Гиниятову ключи от 33 новых дизельных полунизкопольных автобусов.

Всего ИПОПАТ получит 100 транспортных единиц. 47 автобусов поступят из Минска – их уже готовят к отгрузке. Остальные ожидаются до конца года. Председатель правительства республики Ярослав Семенов отметил качество и комфорт нового транспорта.

«Здесь есть условия для маломобильных групп граждан. Кроме того, очень важно, что соблюдены все требования безопасности. Есть видеонаблюдение, как внешнее, так и внутренне. Есть табло, которое будет информировать граждан», – заявил он.

По его словам, кроме новых автобусов Ижевск получит 50 троллейбусов.

«В этом году должна поступить партия из 50 троллейбусов, которые безвозмездно были переданы нам из Москвы при содействии депутата Госдумы Андрея Исаева от партии «Единая Россия». Сейчас 10 уже пришли, идет доработка. Развивать пассажирский транспорт – это задача каждого города», – рассказал председатель регионального правительства.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что на жителей города не устраивает текущее исполнение графика движения автобусов.

«Много нареканий у горожан. Прежде всего, по графикам перевозок, – рассказал мэр. – В обращениях мы слышим такие маршруты автобусов: 21-й, 22-й, 40-й, 27-й, 26-й, 31-й. Сама транспортная система удовлетворяет с точки зрения потребностей в графике движения автобуса. Не удовлетворяет фактическое исполнение той схемы, которая заложена в нашем городе, потому что износ транспортных средств на сегодняшний день в ИПОПАТе составляет более 55%».

Генеральный директор АО «ИПОПАТ» подтверждаета: сходы с маршрутов бывают от 15 до 25 единиц транспортных средств.

Руслан Гиниятов также добавил, что новые автобусы начнут курсировать по маршрутам уже в следующем месяце.

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