В Ижевске на перекрестке улиц Камбарская и 40 лет Победы поставят 2 пешеходных перехода

Фото: архив КП

В столице Удмуртии на перекрестке Камбарской и 40 лет победы появятся два новых пешеходных перехода. Об этом сообщается в соответствующем документе на официальном сайте города.

Оба перехода будут регулируемыми. Кроме установки самих переходов, необходимо будет обустроить к ним подходы.

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