Погода в Ижевске 22 июля: облачно и дожди

Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Кажется, сегодня будет дождливый день. Подробнее о прогнозе на среду расскажет «Комсомолка».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем 22 июля в Ижевске будет облачно с прояснениями. Днем и вечером ожидаются дожди. Жара спадет: температура воздуха на пике в 7-8 утра достигнет лишь +19°С, большую часть часть дня температура составит +16°С. Ветер северный, до 6 м/с.

Влажность воздуха к вечеру достигнет 92%. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 737-739 мм рт. ст. Закат ожидается в 20:59. Магнитное поле спокойное, луна растущая.

Дождь погода за окном - не повод для грусти! Желаем вам отличного продуктивного дня!

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