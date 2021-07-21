Подкаст: серебристые облака и пик зведопадов в небе Удмуртии

Владислав Чумаков, директор Ижевского планетария Фото: Архив КП

Сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» узнали много интересного о небесных явлениях, которые можно наблюдать в ближайшее время. На наши вопросы отвечал директор Ижевского планетария. Так, в августе ижечане смогут увидеть серебристые облака, а также традиционный звездопад персеиды. Из нашего подкаста вы узнаете, когда самый пик и где лучше всего его наблюдать.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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