Видео: закрытие трех игорных клубов в Ижевске

Фото: скриншот с видео

5 мужчин и 2 женщины в возрасте от 25 до 43 лет задержаны в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, их обвиняют в незаконной организации трех игорных заведений.

«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в местах проведения азартных игр, изъято 35 компьютеров, 15 мобильных телефонов, иное оборудование, а также денежные средства в сумме 345 000 рублей» - говорится в сообщении.

Четверо из семи задержанных были ранее судимы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. 43-летнего организатора и одного соучастника поместили в СИЗО, остальных отпустили под подписку о невыезде.

Видеозапись, на которой запечатлено закрытие игорных клубов бойцами СОБРа, вы можете посмотреть ниже.

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