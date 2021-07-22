В Ижевске появится памятник «десантнику №1»

Фото: Администрация Ижевска

23 июля в Ижевске в сквере у ДД(Ю)Т торжественно откроют памятный бюст Герою Советского Союза, генералу армии, командующему ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 годах ВАСИЛИЮ Маргелову. Как сообщает пресс-служба города, памятник предложили установить глава «Союза десантников Удмуртии» Алексей Лебедев и председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев.

На открытии преподнесенного в дар бюста, который будет располагаться неподалеку от монумента «Слава ВДВ», будут присутствовать почетные гости из Москвы (включая двух Героев России), военно-патриотические организации Ижевска и Удмуртии и кадеты.

СПРАВКА КП:

Маргелов Василий Филиппович (14.12.1908 – 04.03.1990) награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степени, медалями, иностранными орденами и медалями.

Памятники Василию Маргелову установлены в десятках населенных пунктов России, Белоруссии и Украины. Его имя носят Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Нижегородский кадетский корпус, улицы и школы страны. В 2005-м году учреждена ведомственная медаль «Генерал армии Маргелов».

Благодаря Василию Маргелову «крылатая гвардия» стала элитой советских войск, для выполнения боевых задач снабженной уникальными парашютными системами, новейшим вооружением, собственным самолетам, а также специальной формой с голубыми беретами.

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