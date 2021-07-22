Утро в Ижевске: новые автобусы, удаление огромной опухоли и 103 года ветерану из Воткинска

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 22 июля. Синоптики обещают дожди и до +19°C. Пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня, которые вы могли пропустить:

В Ижевске на перекрестке улиц Камбарская и 40 лет Победы поставят 2 пешеходных перехода

Подкаст: серебристые облака и пик зведопадов в небе Удмуртии

Предприниматель в Ижевске продал контрафактной одежды на сумму более 121 тысячи рублей

30-летняя водитель «четырки» в Удмуртии насмерть сбила пешехода и скрылась

В Удмуртии в пруду утонула 48-летняя женщина

В одном из банков Ижевска нашли поддельные купюры

Почти 130 млн рублей украли у жильцов сотрудники управляющей компании в Ижевске

После вмешательства прокуратуры на улице Парковой в Ижевске появился тротуар

Перейдем к подробным новостям:

«УДМУРТАВТОДОР» ПРОДАЮТ

Фото: архив КП

Похоже, что эпопея с приватизацией госкомпании, которую власти республики называли убыточной, подходит к логическому завершению. Подробнее

НЕЙРОХИРУРГИ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЧАСОВ УДАЛЯЛИ ГИГАНТСКУЮ ОПУХОЛЬ

Фото: Минздрав УР

Врачи из 1-й РКБ успешно провели сложную операцию по удалению огромной нервиномы на шее у 66-летней глазовчанки. Подробнее

ИЖЕВСК ПОЛУЧИЛ 33 НОВЫХ АВТОБУСА

Фото: Амир Закиров

Новенькие комфортные автобусы обещают запустить на маршруты уже в августе. Подробнее

РАБОТНИЦА БАНКА ВТАЙНЕ ОФОРМИЛА КРЕДИТ НА РОДНУЮ МАТЬ

Фото: Константин Ившин Читайте на WWW.IZH.KP.RU: https://www.izh.kp.ru/online/news/4372588/

Женщина восользовалась служебным положением и доступом к маминым личным данным, взяла кредит и истратила деньги. Подробнее

ВЕТЕРАНУ ВОВ ИЗ ВОТКИНСКА ИСПОЛНИЛОСЬ 103 ГОДА

Фото: Алексей Заметаев

Алефтина Ивановна Лавриненко 20 июня отпраздновала день рождения – ей исполнилось 103 года! Героическая женщина ковала победу в Великой Отечественной, после чего долго служила своему народу в больнице родного Воткинска. Подробнее