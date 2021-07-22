Тракториста и водителя мопеда поймали за повторной ездой в пьяном виде

Фото: Диля Ахмадишина
Двое жителей Удмуртии будут привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в пьяном состоянии. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску, их остановили на улицах Аэродромной и Чугуевского еще 16 апреля этого года.
Задержанный 39-летний водитель мопеда, живущий в Ижевске, уже привлекался к административной ответственности за то же самое нарушение и был лишен водительских прав на срок 1 год 7 месяцев.
26-летний водитель трактора из Увинского района также не впервые пойман пьяным за рулем и также привлекался к ответственности: он отбывал условный срок (1,5 года) с лишением прав на 2 года. Поскольку год отбывания наказания еще не истек, теперь его привлекут к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ.
Водителям может грозить:
- штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Граждан, заметивших пьяного человека за рулем, просят сообщать в ГИБДД по телефонам 415-700,415-701 или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).
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