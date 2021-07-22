Тракториста и водителя мопеда поймали за повторной ездой в пьяном виде

Фото: Диля Ахмадишина

Двое жителей Удмуртии будут привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в пьяном состоянии. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску, их остановили на улицах Аэродромной и Чугуевского еще 16 апреля этого года.

Задержанный 39-летний водитель мопеда, живущий в Ижевске, уже привлекался к административной ответственности за то же самое нарушение и был лишен водительских прав на срок 1 год 7 месяцев.

26-летний водитель трактора из Увинского района также не впервые пойман пьяным за рулем и также привлекался к ответственности: он отбывал условный срок (1,5 года) с лишением прав на 2 года. Поскольку год отбывания наказания еще не истек, теперь его привлекут к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ.

Водителям может грозить:

- штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

- обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

- принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

- лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Граждан, заметивших пьяного человека за рулем, просят сообщать в ГИБДД по телефонам 415-700,415-701 или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утро в Ижевске: новые автобусы, удаление огромной опухоли и 103 года ветерану из Воткинска

В Ижевске появится памятник «десантнику №1»