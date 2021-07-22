За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 144 человека

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 22 июля в Удмуртии выявлено 144 новых случая коронавируса. В числе заболевших 19 детей до 14 лет и 24 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 5 летальных случаев.

48 человек выздоровели, их выписали.

4 012 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 810 – в состоянии средней степени тяжести, 155 – в тяжелом состоянии.

Всего на 22 июля в Удмуртии зарегистрирован 38 691 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 33 127 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 587 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом, 560 смертей пациентов с признаками коронавируса.

Вакцинированы 267 737 жителей Удмуртии. Из них 185 561 прошли через оба этапа вакцинации.

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