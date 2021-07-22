Дизайнер из Ижевска придумает интерьер для дома популярного стендап-комика Ильи Соболева

Фото: instagram.com/tinakosmina

Дизайнер Валентина Космина родилась в Ижевске и недавно переехала в Москву. Она будет работать над интерьером для дома популярного резидента Comedy Club и стендап-комика Ильи Соболева и его семьи в рамках проекта «Интерьер для звезды» Русской академии дизайна. Об этом она рассказала в интервью «Комсомолке».

Данный проект существует уже несколько лет. В нем может поучаствовать любой дизайнер, который желает обучиться работе с премиальным заказчиком на примере разработки интерьера для конкретной звезды. Таким образом поработали, например, с домами телеведущей Розы Сябитовой, фигуриста Алексея Ягудина и многих других российских звезд.

Стендап-комик Илья Соболев Фото: vk.com/sobolevilya

Валентина Космина – практикующий дизайнер. Ее рабочий стаж составляет уже 12 лет.

«В любой профессии важно постоянно повышать свою квалификацию и прокачивать умения, знания, даже если их в багаже немало. Я давно присматривалась к этому проекту, но только в этом году решила в нем поучаствовать», – рассказывает наша героиня.

С самим Ильей Валентина не встречалась: общение проходит в онлайн-формате. На специальной обучающей платформе академии есть видео, где комик рассказывает о себе, о своей жизни и семье, о видении своего дома и о том, какие перемены он ожидает увидеть в интерьере.

«До этого я представляла Илью совершенно другим. Оказывается, его сценическое амплуа в корне отличается от него самого в реальной жизни. Мне он показался совершенно другим – любящим домашнее тепло и уют», – делится Валентина.

Дом Ильи Соболева располагается рядом с Северной столицей. Валентина описывает здание как очень интересное, выполненное по индивидуальному проекту в стиле американской классики.

«Концепция дома четко диктует концепцию интерьера. Я думаю, это будет современная, уютная, загородная американская стилистика. С камином в качестве центрального акцента, но без ухода в кантри» - говорит дизайнер.

Из разных дизайн-проектов выберут финалистов. Они представят свое видение дома лично Соболеву и его семье. Победивший проект будет реализован на практике, а воплотивший его дизайнер отправится на стажировку в Италию от Русской академии дизайнера.

«Рассчитываю, что эти два месяца в корне изменят мою работу и позволят выйти на уровень, где я смогу делать большее, чем я делаю сейчас», – подытожила Валентина.

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