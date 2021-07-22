Количество зарегистрированных самозанятых в Удмуртии превысило 20 тысяч человек

Фото: архив КП

В Удмуртии зарегистрировалось уже более 20 000 самозанятых. Как пояснил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, такому результату поспособствовал введенный год назад особый налоговый режим.

«Год назад мы ввели специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", чтобы люди, работающие на себя, могли легально вести свой бизнес. И сегодня число самозанятых в республике превысило отметку в 20 тысяч человек. Это швеи, кондитеры, массажисты, репетиторы, организаторы праздников, мастера по ремонту обуви, таксисты. Здорово, что теперь они работают официально»,— пишет глава республики.

Напомним, в ноябре 2020 года сообщалось о 6 526 зарегистрированных самозанятых в Удмуртии.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утро в Ижевске: новые автобусы, удаление огромной опухоли и 103 года ветерану из Воткинска

Тракториста и водителя мопеда поймали за повторной ездой в пьяном виде