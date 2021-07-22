В вузах Удмуртии стало больше бюджетных мест

Фото: архив КП

На 2021-22 учебный год в вузах Удмуртии выделили 5873 бюджетных места. Как сообщается на сайте главы и правительства региона, это на 536 мест больше, чем в прошлом году.

Удмуртский госуниверситет выделил 2430 бесплатных мест (+302 в сравнении с прошлым годом). В ИжГТУ на бюджет смогут поступить 1428 человек (+96), в ИГМА – 485 человек (+50). Глазовский пединститут предоставит 585 бюджетных мест, а ИжГСХА – 945.

«Увеличение затронуло направления, связанные с развитием цифровой экономики. Также бесплатных мест стало больше по педагогическим наукам, компьютерным и информационным наукам, физике, химии и нефтегазовому делу», - отмечается в сообщении.

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