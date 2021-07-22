Житель Ижевска получил награду за помощь полиции

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
52-летний ижевчанин получил награду за помощь правоохранительным органам. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, в тмо числе и благодаря ему удалось раскрыть по горячим следам преступление в отношении несовершеннолетней девочки.
Мужчина посодействовал задержанию преступника и оказал девочке помощь.
Начальник УМВД России по столице Удмуртии Александр Храмцовский вручил ижевчанину почетную грамоту. Также мужчина получил подарок от председателя Общественного совета при МВД.
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