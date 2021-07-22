Житель Ижевска умер во время покоса травы в грозу

Фото: Амир Закиров
В Ижевске проводится проверка по факту гибели 47-летнего местного жителя. Как сообщает СУ СКР по Удмуртии, его тело нашли на собственном участке в Первомайском районе 20 июля.
Установлено, что днем мужчина вышел на участок косить траву во время грозы. В 17:00 было обнаружено его безжизненное тело с обесточенным триммером для покоса травы в руке (шнур электропитания был намотан на катушку. Однако предварительно именно электрический ток стал причиной смерти.
В ходе проверки следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и соседей погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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