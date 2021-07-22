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Происшествия22 июля 2021 11:59

Житель Ижевска умер во время покоса травы в грозу

Вероятно, его убило молнией
Дмитрий Коренев
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Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В Ижевске проводится проверка по факту гибели 47-летнего местного жителя. Как сообщает СУ СКР по Удмуртии, его тело нашли на собственном участке в Первомайском районе 20 июля.

Установлено, что днем мужчина вышел на участок косить траву во время грозы. В 17:00 было обнаружено его безжизненное тело с обесточенным триммером для покоса травы в руке (шнур электропитания был намотан на катушку. Однако предварительно именно электрический ток стал причиной смерти.

В ходе проверки следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и соседей погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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