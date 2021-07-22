Солист группы Burito из Ижевска записал кавер на песню Децла

Фото: /vk.com/buritomusic

Игорь Бурнышев, который является солистом ижевской группы «Burito», записал саундтрек к фильму о рэп-исполнителе Кирилле Толмацком, более известном под творческим псевдонимом Децл. Об этом стало известно из записи в официальной группе Burito «ВКонтакте».

Саундтрек представляет собой кавер на известный трек Децла «Слезы». О его создании Бурнышева попросил режиссер фильма диджей Грув. Напомним, Кирилл Толмацкий умер от сердечного приступа после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года.

«Эта песня – первая ласточка, первый саундтрек к этому фильму. Кире было бы сегодня 38», — делится ижевский исполнитель.

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