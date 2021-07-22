Подростка в Ижевске будут судить за хранение крупной партии наркотиков

Фото: Сергей Грачев

17-летний подросток из Ижевска предстанет перед судом за хранение крупной партии наркотиков. Как сообщает СУ СКР по Удмуртии, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Установлено, что 4 мая 221 года парень извлек из тайника крупную партию наркотиков для личного употребления. Запрещенное вещество он хранил в кармане брюк, пока не был задержан полицейскими на территории Ленинского района.

В ходе расследования уголовного дела были выполнены все необходимы следственные действия по выявлению обстоятельств преступления, проведены необходимые экспертизы, допрошены свидетели.

Уголовное дело было отправлено в суд. Сообщается, что парню грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

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