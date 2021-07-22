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Происшествия22 июля 2021 13:24

26-летний мотоциклист получил травмы после столкновения с автомобилем в Ижевске

Проводится расследование
Дмитрий Коренев
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Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

21 июля в Ижевске произошло ДТП с участием мотоциклиста. Около 19:30 на регулируемом перекрестке по улице 9 января 26-летний мужчина за рулем мотоцикла «Кавасаки» столкнулся с автомобилем «Kia Rio». Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, автомобиль находился под управлением 25-летнего молодого человека.

Водитель мотоцикла получил травмы. По данной аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать установленные скоростные ограничения.

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