В районе городка Металлургов в Ижевске перекроют движение транспорта

Фото: администрация Ижевска

На улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске будут ремонтировать магистральный трубопровод. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с ремонтом на несколько дней ограничат движение транспорта.

Так, с 9:00 24 июля до 20:00 25 июля перекроют движение по улице Металлургов (участок от 50 лет ВЛКСМ до 9-й Подлесной). Здесь будут ремонтировать трубопроводы под проезжей частью.

Фото: администрация Ижевска

С 9:00 31 июля до 20:00 1 августа перекроют сквозное движение от улицы 50 лет ВЛКСМ до 9-й Подлесной. Будет происходить переукладка труб в районе перекрестка с улицей Металлистов.

Фото: администрация Ижевска

Отмечается, что ремонт позволит улучшить теплоснабжение 250 домов и учреждений. После завершения работ на проезжей части уложат щебень и первый слой асфальта, а окончательно все благоустроят в сентябре.

В небольшой части домов на улицах 50 лет ВЛКСМ, Металлургов, К. Маркса на период ремонта не будет горячей воды. Остальные будут подключены ко временным схемам водоснабжения.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

26-летний мотоциклист получил травмы после столкновения с автомобилем в Ижевске

Подростка в Ижевске будут судить за хранение крупной партии наркотиков