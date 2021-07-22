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Общество22 июля 2021 15:00

В Ижевске из-за ливня подтопило улицу Восточная

Ремонт дороги завершен лишь на 50%
Дмитрий Коренев
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Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

Жители Ижевска сообщают, что улицу Восточную подтопило из-за ливня. Как сообщается на сайте городской администрации, такая ситуация сложилась из-за незавершенного ремонта.

«Готовность объекта составляет 50%, не уложен верхний слой асфальта, в связи с чем существующие ливневые решётки пока находятся выше уровня нижнего слоя асфальта. После завершения работ на объекте проблема подтопления будет исключена», - говорится в сообщении.

Согласно контракту, ремонт планируется завершить 31 августа.

Отмечается, что с целью очистки ливневой канализации для более оперативного оттока воды на улицу направлены коммунальные службы - это позволит минимизировать последствия ливня.

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