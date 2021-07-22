Девочка из Ижевска снялась в программе «Большие и маленькие» на телеканале «Культура»

Фото: vk.com/izhdvores

Юная жительница Ижевска Дарья Карпова приняла участие в съемках телепередачи «Большие и маленькие» (0+) на канале «Культура». Как сообщается в группе Дворца детского (юношеского) творчества «ВКонтакте», талантливая девочка танцует в ансамбле «Золушка».

В конце апреля Даша прошла отбор на конкурсе в Перми, после чего ее пригласили на «Мосфильм» на съемки.

Фото: vk.com/izhdvores

«Наша Дашенька выглядела очень, очень достойно! Даже Светлана Захарова (народная артистка Российской Федерации — прим. ред.), посмотрев на нашу Дашу, сказала, что тоже хочет исполнить Русскую пляску» - цитирует сообщество ДД(Ю)Т наставницу девочки Елену Фаттахову.

Дашу покажут в выпуске передачи, который будет называться «Современная хореография». В эфир его выпустят в сентябре.

Фото: vk.com/izhdvores

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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