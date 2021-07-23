Ижевчанин взял полмиллиона рублей в кредит для мошенников

59-летний житель Ижевска нашел в социальных сетях объявление, которое обещало заработок на бирже. Он прошел по ссылке и заполнил анкету. Это стоило ему полмиллиона рублей.

По данным УМВД России по Ижевску, после заполнения анкеты мужчине позвонила девушка и представилась менеджером по инвестициям. По ее наставлениям ижевчанин открыл банковский счет, на котором должны были храниться деньги.

– При этом девушка сообщила, что сама откроет счет и будет управлять им, потерпевшему доступ к счету предоставлен не был. Чтобы начать инвестировать, мужчина внес 15 000 рублей, – говорится в сообщении ведомства.

Позже потерпевшему позвонил менеджер, чтобы научить его делать ставки на бирже. Правда, менеджер сказал, что 15 тысяч на счету недостаточно, и предложил оформить кредит.

Ижевчанин согласился, оформил в банке кредит на 524 тысячи рублей и перевел все деньги на указанный счет.

– После этого менеджеры на связь выходить перестали, доступа к счетам, на которые потерпевший перечислил 539 000 рублей, у него не было, – сообщает полиция.

Отдел по Октябрьскому району Следственного управления УМВД по Ижевску возбудил уголовное дело о «Мошенничестве в крупном размере» (ч.3 ст. 159 УК РФ).

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