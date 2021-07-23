За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 146 человек

К сожалению, 6 человек скончались Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 23 июля в Удмуртии выявлено 146 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 31 ребенок до 14 лет и 22 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 6 летальных случаев.

48 человек выздоровели, их выписали.

4 084 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 822 – в состоянии средней степени тяжести, 163 – в тяжелом состоянии.

Всего на 23 июля в Удмуртии зарегистрирован 38 837 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 33 175 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 593 смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом, 560 смертей пациентов с признаками коронавируса.

Вакцинированы 272 167 жителей Удмуртии. Из них 189 805 прошли через оба этапа вакцинации.

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