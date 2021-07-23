Утро в Ижевске: ижевчанка с алопецией в фэшн-журнале, погибший в грозу и дизайн дома Ильи Соболева от местного дизайнера

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 23 июля, за окном +17 градусов, на «Комсомолке» – обзор событий минувшего дня, которые вы могли пропустить.

Для начала погода на сегодня: переменная облачность, местами небольшие

кратковременные дожди. Температура воздуха +20..+22. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Подробнее – на сайте.

Теперь – к коротким новостям:

- Девочка из Ижевска снялась в программе «Большие и маленькие» на телеканале «Культура»

- На улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске будут ремонтировать магистральный трубопровод и ограничат движение

- 26-летний мотоциклист получил травмы после столкновения с автомобилем в Ижевске

- Житель Ижевска умер во время покоса травы в грозу

- В вузах Удмуртии стало больше бюджетных мест

- Количество зарегистрированных самозанятых в Удмуртии превысило 20 тысяч человек

- В Ижевске появится памятник «десантнику №1»

Далее – с подробностями:

НЕ САМОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО

Жаркая погода не покидала Ижевск около месяца

Жаркая погода не покидала Ижевск около месяца: практически ежедневно температура держалась на уровне +30°С. Но, наконец, немного похолодало. И на этой радостной ноте «Комсомолка» решила подвести итоги и узнать, какой же июль за последние 10 лет был самым жарким.

НА СТРАНИЦАХ МОДНОГО ЖУРНАЛА

Анастасия Шибанова из Ижевска

18-летняя Анастасия Шибанова пробует себя в модельном бизнесе и участвует в фотопроектах. Недавно ижевчанка появилась на страницах нидерландского фэшн-журнала. Эта история могла бы потеряться среди других историй успеха, если бы не одна деталь – у девушки совсем нет волос.

ИНТЕРЬЕР ДЛЯ КОМИКА

Дизайнер Валентина Космина создаст проект интерьера дома Ильи Соболева

Дизайнер Валентина Космина из Ижевска будет работать над интерьером для дома популярного резидента Comedy Club и стендап-комика Ильи Соболева и его семьи в рамках проекта «Интерьер для звезды» Русской академии дизайна. Дом Ильи Соболева располагается рядом с Северной столицей. Валентина описывает здание как очень интересное, выполненное по индивидуальному проекту в стиле американской классики. Подробнее о проекте узнала «Комсомолка».

ПАМЯТИ ДЕЦЛА

Солист группы Burito из Ижевска записал кавер на песню Децла

Солист группы Burito из Ижевска Игорь Бурнышев записал саундтрек к фильму о рэп-исполнителе Кирилле Толмацком, более известном под творческим псевдонимом Децл. Саундтрек представляет собой кавер на известный трек Децла «Слезы». О его создании Бурнышева попросил режиссер фильма диджей Грув.

НЕ СВОДИТЬ С УМА СОБЕСЕДНИКА

Гороскоп для ижевчан на 23 июля

Овнам сегодня стоит поберечь нервы, Весам не помешало бы сменить круг общения, а Стрельцам лучше свести любое общение к минимуму, потому переменчивое настроение представителей этого знака может свести с ума любого собеседника. Астропрогноз на пятницу для наших читателей – по ссылке.