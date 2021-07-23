Кибердеревня от «Ижевск дайнемикс» стала лучшей в международном фестивале

Фото: vk.com/birchpunk

Проект «Русская кибердеревня» студии Birchpunk («Берчпанк») победила на международном фестивале веб-проектов Sicily Web Fest 2021. Напомним, «Русская кибердеревня» – это шуточная ферма, на которой работают фермер Николай и роботы, созданные вымышленной корпорацией Izhevsk Dynamics (Ижевск Дайнемикс): дроиды-доярки и дроны-пастухи. В видеоролике, который опубликовали в прошлом году, также присутствуют косяк птиц-квадрокоптеров, туалет с черной дырой, голограммы памятников и летающие автомобили.

В конкурсе Sicily Web Fest 2021 оцениваются работы фильммейкеров всего мира, которые продвигают кинематографическое онлайн-искусство. «Русская кибердеревня» стала лучшей в категории «Лучшие визуальные эффекты».

– В конкурсе участвовало 99 проектов из 22 стран, но Киберферма всех опередила. Нам до сих пор непонятно, почему иностранцы считают, что все это – компьютерная графика. Итс а булшит! Но все равно приятно», – сообщили создатели проекта.

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