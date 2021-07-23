Видео: погоня со стрельбой на трассе в Удмуртии

Фото: скриншот из видео

На объездной автодороге села Дебесы в Удмуртии 24-летний водитель «семерки» пытался скрыться от патруля ДПС, но полицейские остановили машину, применив табельное оружие. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, мужчина решил не сдаваться и убежал в лес, где его нашла служебная собака.

Сообщается, что водитель ВАЗ-2107 не стал останавливаться после соответствующего законного требования инспектора ДПС, началась погоня. Поскольку неоднократные обращения через громкоговоритель не увенчались успехом, сотрудники ДПС применили табельное оружие. После этого водитель остановился на обочине и убежал в лес.

При помощи служебной собаки молодого человека нашли. Им оказался 24-летний житель села Кез, у которого не было водительских прав. В результате освидетельствования выяснилось, что он был трезв.

В отношении задержанного составили административные протоколы пяти статьям КоАП РФ.

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