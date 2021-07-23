Видео: фура врезалась в стадо овец в Удмуртии

Фото: скриншот из видео

Неподалеку от деревни Бобья-Уча в Можгинском районе Удмуртии грузовой автомобиль въехал в стадо овец, когда животные переходили дорогу. Видео, на котором можно увидеть последствия ДТП, появилось в сообществе «ВКонтакте» «Можга сегодня».

В видеоролике можно заметить тела сбитых животных, лежащие на обочине. В комментариях под видео мнения разделились: одни граждане осуждают водителя, другие считают, что он не мог поступить иначе.

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