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Происшествия23 июля 2021 9:37

Видео: фура врезалась в стадо овец в Удмуртии

Мертвых животных раскидало по обочине
Дмитрий Коренев
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Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Неподалеку от деревни Бобья-Уча в Можгинском районе Удмуртии грузовой автомобиль въехал в стадо овец, когда животные переходили дорогу. Видео, на котором можно увидеть последствия ДТП, появилось в сообществе «ВКонтакте» «Можга сегодня».

В видеоролике можно заметить тела сбитых животных, лежащие на обочине. В комментариях под видео мнения разделились: одни граждане осуждают водителя, другие считают, что он не мог поступить иначе.

Фура въехала в стадо овец
Источник: https://vk.com/mozhgatoday

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