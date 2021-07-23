Проверку не прошли 2 пилорамы в Удмуртии

Фото: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР

21 июля прошла проверка пунктов приема и переработки древесины в Ярском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, два пункта не были поставлены на учет, что является нарушением существующих требований.

«За неисполнение требований <…> предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, до пятидесяти тысяч рублей на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до трехсот пятидесяти тысяч рублей на юридических лиц», - отмечается в сообщении.

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