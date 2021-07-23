На новые остановки в Удмуртии дополнительно выделят 38 млн рублей

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В 2021 году на ремонт остановок в Ижевске дополнительно выделят 38 млн рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, перечень подлежащих ремонту павильонов появится в августе.

Сообщается, что ремонтировать будут остановки, на которые чаще всего жалуются жители города. Будут заасфальтированы площадки и сделаны подходы к ним. До конца строительного сезона работы планируется завершить.

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