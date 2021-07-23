«Этот сезон нас явно не радует»: из-за засухи в Удмуртии ввели режим ЧС

Растения недополучили необходимую влагу из-за жары Фото: Константин ИВШИН

Из-за почвенной засухи в Удмуртской Республике вводится режим ЧС. Об этом сообщила министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова на своей странице «ВКонтакте».

«Этот сезон нас явно не радует… С апреля месяца на территории Удмуртии были замечены: аномально жаркая погода (с отклонением от суточной нормы до 16 градусов), крупный град (30 мм), ветер до 28,4 м/с, почвенная засуха (трещины в плодородном слое глубиной до 20 см), суховей. По-моему, собрали почти все, что могли», - сетует министр.

Глава регионального Минсельхоза сообщает о 19 тысяч гектаров убранных зерновых с урожайностью 17 ц/га. По ее словам, жара и отсутствие влаги не позволили растениям развиваться нужным образом, поэтому республике придется искать семена на новый сезон.

«Огромное количество насекомых-вредителей <…> практически свели к нулю все усилия хозяйств по выращиванию рапса, овощей. Животные пострадали от жары не меньше. Не только в текущем моменте, но и на перспективу (включая потерянных и недополученных телят)», - добавляет она. – «И несмотря на то, что в эти дни идут дожди, ситуацию уже не возможно исправить <…> В сухом остатке - на территории всей Удмуртской Республики вводится режим ЧС по причине почвенной засухи».

В районах республики начинается работа по оценке прямых и возможных потерь. Данные передадут в региональный Минсельхозпрод до 5 августа 2021 года. На их основании будут приниматься решения о необходимых мерах поддержки предприятий и фермерских хозяйств, понесших потери.

Напомним, о возможном введении режима ЧС в Удмуртии сообщалось в конце июня.

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