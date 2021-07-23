Велосипедист из Удмуртии Михаил Белокрылов взял золото на Первенстве России по маунтинбайку

Фото: Минспорта УР

20-22 июля в столице Удмуртии прошли чемпионат, Первенство России и Всероссийские соревнования по маунтинбайку (дисциплина «шорт-трек»). Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта в своем сообществе «ВКонтакте», на Первенстве страны в гонке с выбыванием среди юношей 15-16 лет золото завоевал наш земляк Михаил Белокрылов.

Кроме того, в этой же дисциплине третье место занял уроженец Удмуртии Салават Габдрахманов.

Фото: Минспорта УР

На Всероссийских соревнованиях по маунтинбайку (дисциплина «шорт-трек») среди юношей 13-14 лет второе место занял еще один юный спортсмен из Удмуртии Матвей Вахрушев.

Как отмечает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), дисциплину «шорт-трек» признали олимпийским видом спорта: первые соревнования пройдут на следующих Олимпиаде в Париже. Напомним, на нынешней Олимпиаде в Токио будут выступать 4 спортсмена из Удмуртии.

СПРАВКА КП:

Маунтинбайк (англ. «mountain bike» - «горный велосипед») — недавно появившийся вид велосипедного спорта. Существуют несколько направлений езды на горном велосипеде, некоторые пришли из других видов спорта. Всего насчитывается 12 дисциплин – часть из них носит экстремальный характер.

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