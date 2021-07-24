Спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не прошла в финал олимпийских соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров

Юлия Каримова (вторая слева) Фото: instagram.com/russianshootingunion/

Спортсменка родом из Удмуртии Юлия Каримова заняла 13 место в квалификационном раунде соревнований по женской пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпиаде в Токио и не прошла в финал, лишившись возможности принять участие в розыгрыше первого комплекта медалей. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады-2020.

Для прохода в финальную часть требовалось занять место не ниже 8-го. Также выступавшая от России Анастасия Галашина заняла 8-е место – таким образом, она поборется за медали в финале, который начнется сегодня в 5:40 по ижевскому времени.

Первое место в квалификации заняла норвежка Жанетт Дюстад.

ОБНОВЛЕНО: Анастасия Галашина завоевала серебро - это первая российская медаль на текущей Олимпиаде. Золото досталось китаянке Цянь Ян (она поставила олимпийский рекорд). Бронзу получила швейцарка Нина Кристен.

Расписание Олимпиады вы можете посмотреть здесь. Напоминаем, что сегодня утром выступает спортивный гимнаст родом из Воткинска Давид Белявский.

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