Наши в Токио: спортсмены из Удмуртии начнут выступления уже этой ночью

От Удмуртии на Олимпиаде-2021 выступят четыре спортсмена

Сегодня в столице Японии торжественно открылась перенесенная из-за ковида Олимпиада-2020, в которой участвуют спортсмены из 206 стран мира. Есть мнение, что церемония открытия была самой странной в истории. От нашей страны флаг несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Спортсмены из Удмуртии начнут выступать уже этой ночью – «Комсомолка» обязательно будет следить, болеть и снабжать своих читателей новостями с токийских «спортивных полей».

От нашей республики в Токио отправились 4 спортсмена: Юлия Каримова, Антон Синцов, Давид Белявский и Альберт Батыргазиев. Тренеры уже пообещали нам, что их подопечные будут буквально выгрызать победу, и мы нисколько в этом не сомневаемся!

Каждый из наших героев прошел непростой путь и выиграл конкуренцию за место на Олимпиаде у лучших спортсменов России.

Юлия Каримова - заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе, чемпионка мира и действующая чемпионка Европы. Уже очень скоро - в 3:30 по ижевскому времени (разница с Токио составляет 5 часов) спортсменка начнет свой путь к победе в составе российской сборной

Юлия Каримова (вторая слева) Фото: instagram.com/russianshootingunion/

Давид Белявский родился в Воткинске и здесь же начал заниматься спортивной гимнастикой. За его плечами командное серебро Олимпийских игр 2016 года, семь титулов чемпиона Европы и победа в Европейских играх 2015 и 2019 гг. Завтра ранним утром (в Ижевске будет 5:00) Олимпиада начнется и для него.

Давид Белявский Фото: instagram.com/belyavskiydavid01/

Призер этапа Кубка мира по маунтинбайку, участник Олимпиады 2016 года, Антон Синцов прилетел в Токио первым из «удмуртских» спортсменов – но первая гонка у него 26 июля в 10:00 по Ижевску. Кстати, похоже, ему подрастает достойная смена.

Антон Синцов Фото: instagram.com/anton_sintsov/

Альберт Батыргазиев к своим 23 годам – четырехкратный чемпион России в любителях и во 2-м полулегком весе. Для него соревнования стартуют 28 июля.

Альберт Батыргазиев Фото: www.instagram.com/alba_boxing/

Итак, одно из главных спортивных событий года начинается. Наша редакция желает землякам удачи и грандиозных побед!

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