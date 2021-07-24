Российская сборная по гимнастике со спортсменом из Удмуртии в составе выступила в квалификации Олимпиады

Фото: Давид Белявский, инстаграм

Спортивный гимнаст родом из Воткинска Давид Белявский помог российской олимпийской сборной в раунде квалификации в финал. После 1-й смены (предстоит еще две) первая тройка участников распределилась так: Китай 262.061, Россия 261.945, Украина 247.492.

Состав мужской сборной России по спортивной гимнастике: Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Александр Карцев, Владислав Поляшов и Денис Аблязин.

В финал командного многоборья выходят 8 лучших сборных, в финал личного – 24 лучших спортсмена (но не более 2 человек из одной страны), в финалы отдельных видов выходят 8 лучших спортсменов (но не более 2 человек из одной страны).

Напомним, ранее спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не смогла пройти в финал соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров.

Расписание Олимпиады вы можете посмотреть здесь.

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