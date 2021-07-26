Первые «школьные» выплаты семьи в Удмуртии получат в середине августа

Фото: Алена Селезнева

До 1 ноября продлится прием заявлений на получение единовременной выплаты для школьников от 6 до 18 лет. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, первые выплаты семьи получат 16 августа.

«Обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители» - уточняется в сообщении.

Отмечается, что заявления уже подали 10 миллионов россиян на 14 миллионов детей. Для получения выплаты ребенку должно исполниться 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно).

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