Фото: собака в Ижевске ищет дом

Мишель - полностью черный, а Миша - немного с коричневым. Сейчас хозяев ищет Мишель Фото: Ильяс Бекмансуров

Мы когда-то рассказывали о фотографе Ильясе Бекмансурове. Молодой человек фотографирует животных и передает деньги на благотворительность. В этот раз молодой человек снял бездомных собак Мишу и Мишеля (Мишу уже пристроили). Вы только взгляните, какие они хорошенькие: возможно, это ваши будущие питомцы. А еще дом ищет мама щенков - ее Ильяс сфотографирует в ближайшее время.

Мишель станет отличным питомцем Фото: Ильяс Бекмансуров

Если вы хотите забрать Мишеля, напишете Екатерине «ВКонтакте».

Дом также ищет мама песиков Фото: Ильяс Бекмансуров

Мы уже рассказывали о доброй истории, когда благодаря фотографиям Ильяса хозяева нашли сбежавшего кота. Тогда молодой человек выложил в интернет кадры с найденышем. Его вскоре забрали.

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