Таксист из Ижевска подозревается в разбойном нападении на микрозаймовую организацию

Фото: Амир Закиров

В Ижевске задержали 43-летнего местного жителя, его подозревают в разбойном нападении с применением оружия, которое было совершено в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Установлено, что около 18:00 неизвестный мужчина вошел в офис микрофинансовой организации с медицинской маской на лице и спросил об условиях получения займа. Видимо, условия его не устроили, поскольку он достал нож и потребовал у сотрудницы передать ему деньги. С 4 тыс. рублей мужчина скрылся с места преступления.

Следственный отдел МО МВД России «Воткинский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). Личность подозреваемого установили, его нашли в Ижевске и поместили в СИЗО. Оказалось, это 43-летний ижевский таксист. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ритуальное убийство и «стрелка» лучших друзей: какие дела расследуют следователи в Ижевске

Антон Синцов из Ижевска занял 11-е место в маунтинбайке на Олимпиаде в Японии

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках