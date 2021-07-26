Антон Синцов из Ижевска занял 11-е место в маунтинбайке на Олимпиаде в Японии

Фото: instagram.com/anton_sintsov/

В олимпийской гонке по маунтинбайку (кросс-кантри), прошедшей в японском городе Идзу на одноименной трассе, спортсмен из Ижевска Антон Синцов занял 11-е место. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады.

Антон уступил получившему золото британцу Тому Пидкоку 2 минуты 27 секунд. Серебро досталось швейцарцу Матиасу Флюкигеру, бронзу в концовке вырвал испанец Дэвид Валеро.

Спортивный гимнаст из Воткинска Давид Белявский сегодня в 14:00 (время ижевское) выступит в составе российской сборной в финале командного многоборья. Напомним, он также сумел пройти в личный финал.

В Токио выступают 4 уроженца нашего региона. Ранее спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не смогла пройти в финал соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров.

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