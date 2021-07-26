Пьяный водитель мотоцикла «ИЖ» столкнулся с автомобилем в Ижевске

Мотоцикл не был зарегистрирован Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 24 июля, в Ижевске на улице Азина произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 19:17 напротив дома 200А 29-летний пьяный водитель мотоцикла «ИЖ» столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» с 64-летним мужчиной за рулем.

Мотоциклист и его 29-лений пассажир получили травмы и были госпитализированы. Отмечается, что ни водитель, ни пассажир не использовали шлемы, а мотоцикл не был зарегистрирован. Транспортное средство поместили на спецстоянку, по факту ДТП ведется расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, равно как и за отказ от медосвидетельствования, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью и лишением свободы до 2 лет с лишением права садиться за руль в течение 3 лет.

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