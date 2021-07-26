Мужчина из поселка под Ижевском убил неприятного ему пьяного соседа

Фото: Сергей Грачев

47-летний житель Завьяловского района в Удмуртии задержан по подозрению в избиении до смерти своего пьяного соседа. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по УР, между мужчинами существовала личная неприязнь.

22 июля в поселке Совхозный произошла случайная встреча между подозреваемым и его 53-летним пьяным соседом. Следствие полагает, что на фоне и без того неприязненных отношений между ними возник конфликт, в ходе которого у подозреваемого сдали нервы и он избил ненавистного соседа руками и ногами.

Соседа нашли мертвым утром в собственной квартире.

В рамках расследования осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения

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