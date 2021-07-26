В Ижевске появится еще один «Макдоналдс»

Фото: Ульяна Колмогорова

В Ижевске скоро должен появиться еще один ресторан McDonald’s (Макдоналдс). Горожане заметили баннер на заборе здания, строящегося около ТЦ «Матрица».

«Скоро открытие Макдоналдс», – написано на полотне.

В одном из ресторанов сети журналисту «Комсомолки» сообщили информацию о сроках открытия.

«Он еще строится, месяца два минимум до открытия», – поделился сотрудник.

Сейчас в Ижевске работают три ресторана McDonald’s. В июле 2019 года сообщалось о планах открыть в городе еще три заведения.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» – для детей с 7 месяцев до 3 лет включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Таксист из Ижевска подозревается в разбойном нападении на микрозаймовую организацию

Ритуальное убийство и «стрелка» лучших друзей: какие дела расследуют следователи в Ижевске

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках