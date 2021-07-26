В Удмуртии стали чуть реже умирать от онкологии

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В Удмуртии снизилось количество смертей от онкологических заболеваний. Как сообщает региональный Минздрав, за 5 месяцев 2021 года от рака скончалось на 20 человек меньше, чем за аналогичный период 2020.

«C 2019 года в республике открыто семь центров амбулаторной онкологической помощи в городских и районных больницах, и один - на базе Республиканского клинического онкологического диспансера. Закуплено новое оборудование - маммографы, эндоскопическое оборудование, компьютерный томограф, УЗИ-аппараты», - отчиталось ведомство.

Отмечается, что в республике продолжается обновление онкологической службы в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Здравоохранение». В частности, в Республиканском клиническом онкодиспансере в августе начнут работу два новых линейных ускорителя для лучевой терапии, а до конца года диспансер получит томограф и три эндовидеоскопических комплекса. В сообщении подчеркивают важную роль профилактики в сохранении жизни и снижении смертности от рака.

К концу 2024 года показатель смертности от рака планируют снизить о 182 на 100 тысяч населения. Пока этот показатель составляет 184,1 на 100 тысяч жителей.

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