Сборная гимнастов из России с уроженцем Удмуртии Белявским в составе завоевала олимпийское золото

Фото: Российская сборная по спортивной гимнастике (не полностью), Давид Белявский - второй слева. Фото: instagram.com/belyavskiydavid01/

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в эмоциональном олимпийском финале по командному многоборью в Токио. За сборную выступает уроженец Воткинска Давид Белявский.

С 262.500 очками наша сборная обошла Японию и Китай. Напомним, в квалификации эти сборные опередили россиян.

Ранее Давид прошел в финал личного первенства по спортивной гимнастике, он состоится 28 июля в 14:15 по ижевскому времени.

В составе нашей сборной Давид Белявский, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян, Александр Карцев и Владислав Поляшов.

Напомним, в Токио выступают 4 уроженца нашего региона. Ранее спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не смогла пройти в финал соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров. А велосипедист из Ижевска Антон Синцов сегодня занял 11-место в маунтинбайке.

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