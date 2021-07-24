Гимнаст родом из Удмуртии Давид Белявский прошел в финал личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио

Фото: архив КП

После заключительной сессии квалификации олимпийская сборная России по спортивной гимнастике прошла в финал, запланированный на 26 июля, заняв третье место после Японии и Китая. В финал личного многоборья прошли 4 россиянина, среди них – уроженец Воткинска Давид Белявский.

Давид занял 9-е место в квалификации (85,324 очка), оно позволит ему продолжить выступление в финале, который состоится 28 июля. Лучшим из россиян по очкам стал Никита Нагорный – он занял второе место (87,531 очко). Также в личный финал прошли Артур Далалоян (6 место) и Александр Карцев (18 место).

Кроме того, Белявский прошел в финал выступлений на коне (8 место), который состоится 1 августа.

В финал командного многоборья выходят 8 лучших сборных, в финал личного – 24 лучших спортсмена (но не более 2 человек из одной страны), в финалы отдельных видов выходят 8 лучших спортсменов (но не более 2 человек из одной страны).

Напомним, в Токио выступают 4 уроженца Удмуртии. Ранее спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не смогла пройти в финал соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров. Расписание Олимпиады вы можете посмотреть здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Наши в Токио: спортсмены из Удмуртии начнут выступления уже этой ночью

Олимпиада-2020: Россия с уроженцем Удмуртии в составе опустилась на третье место в квалификации спортивных гимнастов