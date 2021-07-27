Сельский магазин в Удмуртии пережил набег жителей Татарстана

Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии задержаны двое 19-летних жителей Республики Татарстан. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, они подозреваются в ограблении магазина в деревне Большие Сибы примерно в 35 километрах от границы между двумя регионами.

Около 7:00 в дежурную часть МО МВД России «Можгинский» поступил звонок из магазина. Оказалось, что неизвестные разбили стекло и украли деньги, алкоголь и сигареты – общий ущерб составил более 60 тысяч рублей. Следственный отдел возбудил уголовное дело.

Была установлена марка и номер автомобиля, на котором скрылись подозреваемые. Выяснилось, что авто принадлежит жителю Татарстана – его угнали за день до набега на Большие Сибы.

«Совместно с сотрудниками УМВД России по г. Набережные Челны полицейские из Удмуртии по подозрению в совершении преступлений задержали двоих жителей города 2002 г.р., ранее судимых за аналогичные преступления. Подозреваемые доставлены в Удмуртию и водворены в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - говорится в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утро в Ижевске: олимпийское золото в гимнастике, новый «Макдоналдс» и меньше смертей от онкологии

На Центральной площади Ижевска разделили потоки вакцинируемых